Посольство России призвало США прекратить русофобские измышления вокруг ударов по ЗАЭС

Удары по Запорожской АЭС нанесены ВСУ с целью обвинить в этом Москву Фото: REUTERS

На фоне попыток нескольких американских средств массовой информации обвинить Россию в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые на деле были совершены украинскими военными, российское посольство в Соединенных Штатах призвало прекратить "кампанию по дезинформации" с целью переложить ответственность на Москву.

"Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов - прекратить горланить русофобские измышления", - сообщается в телеграм-канале посольства в понедельник, 8 августа 2022 года.

Российские дипломаты обратили внимание, что обстрел ЗАЭС совершен украинскими войсками с целью дискредитировать Россию. И только благодаря своевременной помощи российских военных критически значимая инфраструктура атомной электростанции не пострадала. Причем, ранее ВСУ уже пытались нанести вред указанному объекту энергетики, добавили в посольстве.

"Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Напомним, глава Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

В зоне радиационного заражения окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии, уточнил Мизинцев.