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Политика8 августа 2022 4:38

Посольство России призвало США прекратить русофобские измышления вокруг ударов по ЗАЭС

Дипломаты обратили внимание, что американские журналисты ведут "кампанию по дезинформации"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Удары по Запорожской АЭС нанесены ВСУ с целью обвинить в этом Москву

Удары по Запорожской АЭС нанесены ВСУ с целью обвинить в этом Москву

Фото: REUTERS

На фоне попыток нескольких американских средств массовой информации обвинить Россию в ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые на деле были совершены украинскими военными, российское посольство в Соединенных Штатах призвало прекратить "кампанию по дезинформации" с целью переложить ответственность на Москву.

"Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов - прекратить горланить русофобские измышления", - сообщается в телеграм-канале посольства в понедельник, 8 августа 2022 года.

Российские дипломаты обратили внимание, что обстрел ЗАЭС совершен украинскими войсками с целью дискредитировать Россию. И только благодаря своевременной помощи российских военных критически значимая инфраструктура атомной электростанции не пострадала. Причем, ранее ВСУ уже пытались нанести вред указанному объекту энергетики, добавили в посольстве.

"Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

По данным Минобороны РФ, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.

Напомним, глава Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

В зоне радиационного заражения окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии, уточнил Мизинцев.