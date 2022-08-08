Causeur: США применили на Украине новую тактику найма контрактных помощников

США повсеместно используют на Украине специально нанятых для этого специалистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты применили на Украине совершенно новую тактику военной помощи, направляя Киеву нанятых для руководства боевыми действиями специалистов. Об этом сообщает журнал Causeur со ссылкой на источник в Минобороны Франции.

"Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", - уточнил собеседник издания.

По информации источника подобные контрактные помощники действуют на территории Незалежной "повсюду, на всех полях сражений".

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что иностранные наемники все чаще отказываются от участия в боевых действиях на Украине из-за многих трудностей, которые делают участие в конфликте самым сложным в их жизни.

Среди наемников много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых им приходится действовать. В частности, они впервые сражаются без поддержки с воздуха.

Зачастую их не обеспечивают даже элементарными вещами, включая регулярный паек. Также наемники жалуются на отсутствие порядка в украинских войсках. Им не могут правильно сформировать отряды путем разделения на опытных и неопытных бойцов, а также удачно определить им позиции.