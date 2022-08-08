Власти Хельсинки снесли подаренный СССР монумент «Мир во всём мире» Фото: Shutterstock

Власти Хельсинки снесли монумент работы советского скульптора Олега Кирюхина «Мир во всём мире».

Бронзовая скульптура «Мир во всём мире» 6,5 метров в высоту символизирует мир между континентами, была подарена Финляндии в 1990 году Советским Союзом и принадлежала Художественному музею Хельсинки (HAM).

Как передает телекомпания Yle, скульптура была поднята с места при помощи тросов и перемещена на баржу в понедельник, 8 августа, около семи утра. Монумент передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки.

«Власти города совместно с учреждением культуры решат дальнейшую судьбу памятника», - передает телекомпания, где также сообщили, что демонтаж скульптуры был связан с планами по перестройке улицы Хаканиеменранта.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндии рекомендовало магазинам проверять паспорт покупателей при продаже дорогих товаров, отказывая россиянам в продаже санкционных товаров.