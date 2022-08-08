Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия будет добиваться заключения мирного соглашения с Украиной, но исключительно на своих условиях. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях, - уточнил политик. - А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнеры" по международному сообществу, жаждущие военного поражения России".

Медведев подчеркнул, что страна отстаивает национальные интересы всеми доступными способами. По его словам, российская специальная военная операция на Украине стала "жестким, но тщательно продуманным ответом" на русофобскую политику западных стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров. По его словам, в этом направлении никакой заинтересованности со стороны Киева и западных государств не просматривается.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не отказывается от переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Подготовка должна заключаться в разработке соответствующего документа, который финализируют на высшем уровне.