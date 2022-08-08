В Службе внешней разведки РФ заявили, что Польша устанавливает контроль над экономикой Украины

Как пояснил глава СВР Сергей Нарышкин, в Варшаве рассчитывают на то, что в условиях напряженного противостояния Украина, России, а также США просто не обратят внимание на приготовления польских властей к силовому захвату украинских земель. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В российской Службе внешней разведки заявили о том, что Польша намерена получить контроль над ключевыми отраслями украинской экономики. В частности, по данным СВР, Варшава собирается контролировать аграрный сектор Украины.

В заявлении СВР говорится о том, что киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям.

"Польша продолжает "осваивать" Украину. Речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства", - поясняют в российской разведке.

Отмечается, что польские компании организовали скупку продукции украинских аграриев по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство. "Затем предполагается скупить их активы и земли по "бросовым" ценам", - добавляют в СВР.

Ранее российская разведка публично заявляла о планах Польши замаскировать свое вторжение на Украину. Как пояснил глава СВР Сергей Нарышкин, в Варшаве рассчитывают на то, что в условиях напряженного противостояния Украина, России, а также США просто не обратят внимание на приготовления польских властей к силовому захвату украинских земель. По словам Нарышкина, речь идет о вторжении Польши на территорию Западной Украины с целью расчленения страны и оккупации ряда украинских регионов.