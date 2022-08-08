Мурашко объяснил, почему мужчины к 35-40 годам умирают в два раза чаще, чем женщины

Мужчины к 35-40 годам в России умирают в два раза чаще, чем женщины. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков в понедельник, 8 августа 2022 года.

Министр отметил, что существенные различия в показателях смертности двух гендеров связаны с внешними факторами.

К ним можно отнести, в частности, курение, малоподвижный образ жизни и злоупотребление спиртным, объяснил Мурашко.

Как ранее писал сайт KP.RU, демографы Высшей школы экономики (ВШЭ) составили прогноз численности россиян к концу XXI века. Аналитики привели несколько сценариев, согласно которым население страны может варьироваться от 67,4 млн до 216,7 млн человек.

Эксперты считают наиболее вероятным прогноз, по котором в России будет проживать 137,5 млн человек. Но цифра может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от факторов рождаемости, смертности и миграции.