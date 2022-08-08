Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам въезда на Украину на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете на въезд в страну для россиян сроком на 50 лет. Соответствующее обращение к главе Украины набрало более 25 тысяч подписей, теперь Зеленский обязан официально отреагировать на него.

«Предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто участвовал в конфликте на стороне Украины», — написал автор петиции по имени Андрей Кузьмин.

Обращение к Зеленскому размещено на официальном сайте офиса украинского президента.

Ранее Украина ввела визовый режим для граждан России, желающих въехать в страну. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. При этом, по данным киевских властей, россияне не получили ни одной визы для въезда на Украину за июль 2022 года.