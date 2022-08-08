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Политика8 августа 2022 11:33

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину

Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев для участия в спецоперации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев для участия в спецоперации

Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев для участия в спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 8 августа, заявил об отправке очередной группы добровольцев для участия в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, уточнив, что очередной борт вылетел из международного аэропорта Грозный.

«Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале, приложив видео, как добровольцев провожают из аэропорта.

«Сегодня вы собрались, чтобы уже к вечеру присоединиться к нашим братьям по оружию, чтобы защитить от нечисти XXI века, от фашизма, бандеровщины наших людей», - обращается на опубликованном видео к добровольцам председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Напомним, накануне Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, в ходе рабочей встречи они обсуждали подготовку чеченских бойцов для участия в спецоперации на Украине, а также социально-экономическое развитие региона.