Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки планируют ввести ограничения на транзитный туризм из России в европейские страны по выданным финскими представительствами шенгенским визам, который стал популярным среди российских граждан из-за отмены прямого авиасообщения между Российской Федерации и государствами Европейского союза. Такое заявление сделал глава консульской службы Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», - заявил дипломат в интервью телекомпании Yle, отметив, что ведомство учитывает, что некоторые российские путешественники из России «используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

В качестве возможной меры Таннер назвал отказ в выдачи новых виз россиянам, которые использовали ранее выданные Финляндией визы «исключительно для транзита в третью страну». Отмечается, что министерство уже сокращает число туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в дипломатические представительствах республики в России. Как уточнил Таннер, возможно будет увеличен и срок рассмотрения визовых заявлений.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Финляндии советовало магазинам проверять паспорт покупателей при продаже дорогих товаров, отказывая российским гражданам в продаже санкционных товаров.