Италия начнет производить газ из отходов ради снижения зависимости от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянская компания Maire Tecnimont намерена снизить зависимость от России при помощи производства газа из перерабатываемых отходов. Об этом сообщил исполнительный директор компании Алессандро Бернини.

Глава компании сообщил, что на данный момент Maire Tecnimont работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для дальнейшего производства экологически чистых химикатов и топлива.

По его слова, ежегодно на свалках Италии размещается примерно 16 миллионов тонн неперерабатываемых отходов. «Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей», - заявил исполнительный директор компании в интервью агентству Bloomberg.

Бернини отметил, что при наличии десяти заводов, которые могут перерабатывать 600 тысяч тонн отходов в год, в течение пяти лет внутри страны можно было бы производить 10% газа, «необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом».