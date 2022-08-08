Сенатор Джабаров назвал полное освобождение Запорожья условием для референдума о присоединении к РФ

Сенатор Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации

Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что вся территория Запорожской области должна быть в ближайшее время освобождена от украинских неонацистов. По мнению политика, это является важным условием для проведения в регионе референдума о присоединении к РФ.

"Скорее всего, надо, чтобы вся территория Запорожской области была избавлена от неонацистов. Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена", - цитирует ТАСС заявление члена Совета Федерации.

По его словам, на данный момент под контролем киевского режима находится столица области - город Запорожье. Важной задачей армии РФ должно стать его освобождение, полагает политик.

Ранее руководитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий публично объявил о старте подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России. Чиновник уже подписал распоряжение о проведений плебисцита, дата голосования пока не озвучивается. Ожидается, что референдум в Запорожье может частично пройти в онлайн-формате, но окончательное решение по этому поводу пока не принято.