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Политика8 августа 2022 14:00

Сенатор Джабаров назвал полное освобождение Запорожья условием для референдума о присоединении к РФ

Член Совфеда считает, что столица региона должна быть освобождена от украинских нацистов как можно скорее
Александр КИСЛОВ
Сенатор Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации

Сенатор Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации

Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что вся территория Запорожской области должна быть в ближайшее время освобождена от украинских неонацистов. По мнению политика, это является важным условием для проведения в регионе референдума о присоединении к РФ.

"Скорее всего, надо, чтобы вся территория Запорожской области была избавлена от неонацистов. Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена", - цитирует ТАСС заявление члена Совета Федерации.

По его словам, на данный момент под контролем киевского режима находится столица области - город Запорожье. Важной задачей армии РФ должно стать его освобождение, полагает политик.

Ранее руководитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий публично объявил о старте подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России. Чиновник уже подписал распоряжение о проведений плебисцита, дата голосования пока не озвучивается. Ожидается, что референдум в Запорожье может частично пройти в онлайн-формате, но окончательное решение по этому поводу пока не принято.