Жители Британии сняли в банкоматах почти миллиард долларов из-за роста стоимости жизни

Жители Британии активно запасаются наличными деньгами в преддверии усиления экономического кризиса Фото: REUTERS

Жители Великобритании сняли в банкоматах более 970 миллионов долларов в июле нынешнего года на фоне роста стоимости жизни в стране.

По информации CNBC, это стало рекордным показателем с 2017 года, когда началось ведение подобной статистики.

"Люди все больше полагаются на наличные деньги и считают это проверенным способом управления своим бюджетом", - рассказал журналистам глава британской почтовой службы Мартин Кирсли.

Ранее кандидат на пост премьера Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что Соединенное королевство ждет крайне суровая зима в 2022-2023 годах на фоне готовящегося отказа от поставок энергоресурсов из России. По ее словам, гражданам необходимо быть готовыми к самым худшим сценариям и вариантам развития событий.