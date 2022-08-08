Экс-депутат Гердт считает, что свободная смена пола в Германии толкает российских немцев к миграции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спорный законопроект, которым предусматриваются широкие возможности для смены пола в Германии, толкает российских немцев к миграции, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, основатель Международного народного совета российских немцев (IVDR e.V.) Вальдемар Гердт.

"Да, вероятно, это подтолкнет (к миграции - прим. ред) многих наших людей, людей традиционных ценностей, которые чувствуют себя здесь гражданами второго сорта, которые сталкиваются с тем, что защитить детей от влияния такой идеологии очень трудно…", - отметил Гердт.

Это в очередной раз подтверждает, что Запад взял устойчивый курс на разрушение нравственности и устоев, на фундаменте которых формировалось человечество в течение всей своей истории, отметил эксперт.

Ранее канадская учительница, выступавшая против книги о смене пола у подростков, наказана за инакомыслие. Каролине Буржоски запретили общаться с коллегами и учениками.

Также ранее KP.RU писал о детях голливудских знаменитостей, решивших сменить пол.