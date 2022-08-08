Пентагон направит Украине новый пакет помощи на миллиард долларов, в том числе боеприпасы для HIMARS

Пентагон направит Украине пакет помощи на миллиард долларов, в том числе боеприпасы для HIMARS Фото: REUTERS

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем, кроме прочего, значатся боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Сегодня Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделения помощи в области безопасности на сумму до миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны», – сказано на сайте Пентагона.

В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы РСЗО HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, 120-мм минометные комплексы в количестве 20 штук и 20 000 снарядов к ним, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, тысяча противотанковых комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 бронированных медицинских автомобилей. Также пакет помощи включает противопехотные мины Claymore, взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и оборудование, различные медицинские принадлежности, в том числе аптечки и бинты.

Как отмечается в сообщении, с момента прихода к власти в США президента Джо Байдена Вашингтон направил Киеву военной помощи на сумму около 9,8 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт раскритиковала поставки Западом вооружения Украине. По ее мнению, большая часть этих поставок идет по мошенническим схемам.