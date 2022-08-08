США не рассматривают поставку Украине истребителей F-16 в ближайшей перспективе Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшей перспективе, сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации. Однако окончательный анализ этого не готов», – сказал представитель Пентагона на пресс-конференции.

По словам Кола, приоритет Вашингтона заключается в том, чтобы передавать Киеву ту технику и оружие, которое ему необходимо в текущих боевых условиях. Как отметил замглавы Минобороны, США не концентрируется на том, что может быть поставлено через год или несколько лет.

Как писал сайт KP.RU. Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем, кроме прочего, значатся боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.