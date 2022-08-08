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Политика8 августа 2022 19:13

ВСУ готовят провокацию с взрывом моста в Запорожье с целью обвинения России

В ходе спецоперации союзные силы России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, отметили в Минобороны РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ готовят провокацию с взрывом моста в Запорожье с целью обвинения России

ВСУ готовят провокацию с взрывом моста в Запорожье с целью обвинения России

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины заминировали мост в Запорожской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские войска планируют взорвать переправу с целью обвинения в этом российских военных.

«Боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», – сказал Мизинцев на брифинге.

Начальник центра управления обороной отметил, что в ходе военной спецоперации союзные силы России, Донецкой и Луганской народной республик не наносят ударов по гражданской инфраструктуре. Российские войска относятся к мирному населению исключительно гуманно и оказывают ему всестороннюю помощь, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Минобороны России заявило, что украинские боевики планировали взорвать автомобильный мост в Новопавловке в Днепропетровской области и обвинить в этом войска РФ и ДНР.