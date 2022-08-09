Зеленский призвал Запад запретить россиянам въезд на территорию своих стран Фото: REUTERS

Западным странам стоит запретить въезд на свою территорию для всех россиян, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил интервью газете The Washington Post.

По мнению политика, "самые важные санкции - закрытие границ". Украинский лидер объяснил это тем, что "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще".

Кроме того, Зеленский заявляет, что подобная мера должна касаться даже тех граждан РФ, кто покинул страну в знак протеста против действий властей.

- Какими бы россияне ни были..., отправьте их в Россию, - заявил он.

Президент Украины также раскритиковал уже введенные против России санкции. Он считает их "слабыми" по сравнению тем, если произвести закрытие границ для россиян как хотя бы на один год.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.