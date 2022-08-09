Военная спецоперация на Украине 9 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года.

Вооруженные силы Украины заминировали мост в Запорожской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские войска планируют взорвать переправу с целью обвинения в этом российских военных.

Соединенные Штаты не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшей перспективе, сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он отметил, что сейчас приоритет Вашингтона заключается в том, чтобы передавать Киеву ту технику и оружие, которое ему необходимо в текущих боевых условиях.

Киевские власти утратили право вести какие-либо переговоры, за них уже давно все решают западные кураторы, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. К тому же то, что происходило со стороны Украины, были даже не переговоры, считает он.

Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем значатся боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 120-мм минометные комплексы в количестве 20 штук и 20 000 снарядов к ним, 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм и прочее.