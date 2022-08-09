ООН призвала Россию и США решить проблемы с договором СНВ-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с призывом к России и Америке. ООН просит разрешить все проблемы, которые касаются доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить инспекторов до инспекций. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

- Будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями между Штатами и РФ, (договор) СНВ-3 является важным элементом международного мира и безопасности, а также режима ядерного разоружения и нераспространения, - заявил он в беседе с РИА Новости.

8 августа в МИД РФ сообщили, что Россия уведомила Соединенные Штаты, что на некоторое время решила вывести из-под инспекций в рамках договора о СНВ свои объекты.

Напомним, СНВ - это Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.