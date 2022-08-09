Кадыров объявил о взятии под контроль союзных войск завода Knauf в Соледаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ночь на 9 августа сообщил о взятии союзными войсками под контроль территории завода Knauf в городе Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает территории от бандеровской нечисти. Союзными войсками в Соледаре взят под контроль Knauf. Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции, - отметил в посте Кадыров.

Глава Чеченской республики также добавил, что о ситуации в Донбассе ему доложил исполняющий обязанности командира спецназа "Ахмат" Ахмед Сайдарханов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.