ФСБ: ОУН* и армия Власова к концу войны стали сообщниками в борьбе против СССР

Андрей Власов (в центре) стал самым разыскиваемым предателем Родины. Фото: Из архива ФСБ России.

К завершению Великой Отечественной войны предатель генерал Андрей Власов фактически объединился с украинскими националистами и обещал им самостоятельное государство, а те призывали своих подельников вступать в ряды власовской армии для борьбы против СССР. Об этом сообщает ФСБ России.

Отмечается, что среди обнародованных архивных документов - фотокопия протокола допроса члена "Организации украинских националистов"* (ОУН*) некоего Николая Мухи, проведенного советской военной контрразведкой СМЕРШ в конце апреля 1945 года.

Также из документов следует, что после попытки провозглашения в конце июня 1941 года на оккупированных территориях самостоятельного украинского государства Бандера был арестован гитлеровцами. Однако несмотря на то, что его содержали в относительно комфортных условиях, а в 1944 году выпустили.

Ранее сообщалось, что сразу после последних залпов войны в мае 1945 года на военную контрразведку Смерш была возложена задача по отлову главных нацистских преступников. Особо важным, по мнению Сталина, было задержать и доставить в Москву для следствия и суда главарей армии генерала Власова. Эту задачу Сталин лично ставил перед руководителем Смерша генерал-полковником Абакумовым.

* Запрещенная в России экстремистская организация