Байден намерен подписать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа 2022 года Фото: REUTERS

Президент Соединенных Шатов Джо Байден 9 августа 2022 намерен подписать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщил Белый дом.

- Во второй половине дня глава государства выступит с речью и подпишет ... (документы) о присоединении к НАТО Финляндской Республики и Королевства Швеция, - сказано в графике американского лидера.

Начало церемонии запланировано на 21:00 по мск. В ней также примет участие вице-президент США Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден заявлял, что подпишет протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Теперь постановление о вступлении Финляндии и Швеции в альянс будет передано непосредственно в НАТО.

Накануне стало известно, что сенат Конгресса США утвердил резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. За вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс проголосовали более 20 стран.