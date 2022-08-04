Байден заявил, что подпишет протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что подпишет протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Теперь постановление о вступлении Финляндии и Швеции в альянс будет передано непосредственно в НАТО.

Накануне стало известно, что сенат Конгресса США утвердил резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Документ набрал достаточно количество голосов. За вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс проголосовали более 20 стран.

Ранее профессор и доктор политических наук Александр Гусев объяснил, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО. Во-первых, по словам специалиста, НАТО опасается открытого конфликта с Россией, потому что, если Украину примут, начнет действовать статья Устава, где все члены вступят в войну с Россией. Во-вторых, вступление Украины спровоцирует кризис глобальной безопасности. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru