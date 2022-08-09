Wiener Zeitung: В Германии и Австрии высок уровень поддержки Путина и России Фото: REUTERS

В Германии и Австрии достаточно высок уровень поддержки российского лидера Владимира Путина и России, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

В своей публикации автор считает обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников.

- Откуда эта странная благосклонность к Путину и России? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым - антинатовской риторикой, - отмечает Лехнер.

Он также обратил внимание, что среди граждан Германии и Австрии заметно нарастает недовольство из-за экономических последствий санкций.

Ранее сообщалось, что все эти санкции с контрсанкциями уже давно напоминают чемпионат мира по стрельбе в собственную ногу. И постепенно это начинаем понимать не только мы с вами, но и некоторые эксперты и политики. В том числе западные.