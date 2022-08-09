Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире9 августа 2022 4:35

Опубликовано видео неудачной "борьбы" Байдена с пиджаком и очками

Телеканал C-Span показал неудачные попытки Байдена надеть пиджак и поймать очки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Опубликовано видео неудачной "борьбы" Байдена с пиджаком и очками

Опубликовано видео неудачной "борьбы" Байдена с пиджаком и очками

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал C-Span заснял неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи в ходе рабочего визита в Кентукки.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как только что покинувший борт вертолета глава Белого дома безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. На помощь ему пришла жена, которая не сумела скрыть улыбку из-за действий мужа.

Тем не менее на этом «борьба» американского лидера не закончилась. Через несколько секунд Байден не смог поймать свои солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы, после чего упали на землю.

Напомним, две недели назад Байден заразился коронавирусом, однако потом поправился, но вновь сдал положительный тест на COVID-19. Американский лидер оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В минувшие воскресенье, 7 сентября, тест второй день подряд был отрицательным, и врач разрешил президенту вернуться к обычному режиму работы.