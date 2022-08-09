Опубликовано видео неудачной "борьбы" Байдена с пиджаком и очками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал C-Span заснял неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи в ходе рабочего визита в Кентукки.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как только что покинувший борт вертолета глава Белого дома безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. На помощь ему пришла жена, которая не сумела скрыть улыбку из-за действий мужа.

Тем не менее на этом «борьба» американского лидера не закончилась. Через несколько секунд Байден не смог поймать свои солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы, после чего упали на землю.

Напомним, две недели назад Байден заразился коронавирусом, однако потом поправился, но вновь сдал положительный тест на COVID-19. Американский лидер оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В минувшие воскресенье, 7 сентября, тест второй день подряд был отрицательным, и врач разрешил президенту вернуться к обычному режиму работы.