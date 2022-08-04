Байден в третий раз сдал положительный тест на коронавирус Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию – уже в третий раз после заболевания COVID-19.

Как сказано в отчете лечащего врача политика Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома, американский лидер чувствует себя очень хорошо. Анализ крови Байдена, сатурация, давление и частота дыхания остаются в норме, говорится в документе. Президент США продолжит оставаться на самоизоляции.

Как писал сайт KP.RU, у американского лидера нашли коронавирус после того, как он рассказал о своем онкологическом заболевании из-за загрязнения окружающей среды. Позже Байден стал объектом издевок со стороны комиков, когда запутался в названии препарата, которым лечился от коронавируса.

После пяти дней изоляции политик сообщил, что прекрасно себя чувствует после выздоровления от коронавируса, но 1 августа он вновь сдал положительный тест на COVID-19.