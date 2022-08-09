В обыске имения Трампа участвовало по меньшей мере сто агентов ФБР Фото: REUTERS

Не менее ста агентов Федерального бюро расследований (ФБР) участвовали в обыске имения бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на свидетеля.

Как передает источник издания, к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, после чего в Мар-а-Лаго вошли «по меньшей мере сто» агентов ФБР. «Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе», - приводит издание слова собеседника, который сравнил происходящие со сценой из «Крепкого орешка».

Тем временем телеканал NewsNation со ссылкой на знакомые с деталями источники сообщает, что обыск в поместье Трампа продолжался более девяти часов. Согласно данным источника, поместье обыскивали примерно с 9:00 (16:00 мск понедельника, 8 августа) до 18:30 (01:30 мск) вторника, 9 августа.

Напомним, ранее об обысках рассказал сам Трамп. При этом экс-глава Белого дома не стал уточнять, с чем именно были связаны обыски.