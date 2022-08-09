Собчак оценила выступление Галкина на латышском языке: "не понимают, что происходит и за что заплатили" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юморист Максим Галкин продолжает выступать в европейских странах. Накануне у него прошел концерт в Латвии, который тот начал на латышском языке. Об этом уже высказались многие знаменитости.

Так, телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале отметила, что знание этого языка для юмориста в плюс, однако, по ее мнению, вскоре от Галкина могут потребовать проводить все его мероприятия полностью на латышском языке.

«Галкин начал вести концерты на латышском языке. Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать. "Россияне вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили"», - считает телеведущая.

Напомним, накануне журналист Отар Кушанашвили рассказал о тайном визите брата Максима Галкина в Россию. Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Галкин уже долгое время живет в Израиле, однако, по словам журналиста, недавно прилетел на родину.