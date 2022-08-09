Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать страны Европы

Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать страны Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны – члены Европейского союза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы «привилегией».

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», - написала глава эстонского правительства в своем Twitter.

Каллас отметила, что несмотря на закрытое авиасообщение с Россией, страны Шенгенской зоны выдают визы, из-за чего, по ее словам, бремя несут соседи российского. «Пора прекращать туризм из России уже сейчас», - призвала она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал закрыть россиянам въезд в Европу, предложив странам Шенгенской зоны закрыть въезд для российских граждан, а также сказал о необходимости аннулировать уже выданные эстонские визы.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что ранее Таллин прекратил выдачу новых виз российским гражданам, однако они продолжают прибывать в республику по визам, которые были получены в других странах Шенгенской зоны, поэтому Эстония предлагает общеевропейское ограничение.