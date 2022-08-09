Песков прокомментировал возможность встречи Путина с Зеленским на G20

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодняшний день. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности личной встречи глав государств на саммите «Большой двадцатки» (G20), которая намечена на ноябрь этого года.

«Мы можем только де факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас, и мы говорили это вчера, пока предпосылок для такой встречи нет», - заявил представитель Кремля во вторник, 9 августа.

Напомним, ранее Песков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать Путину встречу с Зеленским, отметив, что данная встреча возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы». По его словам, на данный момент предпосылок для такой встречи нет.