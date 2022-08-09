Песков предупредил, что турецкий завод по производству беспилотников на Украине будет демилитаризован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине, при его создании, сразу попадет под демилитаризацию.

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», - сказал представитель Кремля во вторник, 9 сентября, комментируя сообщения о планах построить такой завод.

Напомним, днем ранее, 8 августа, украинский посол в Анкаре Василий Бодна заявил, что турецкая компания «Байрактар» приобрела на Украине земельный участок для постройки на нем завода по производству беспилотников. Как писал сайт KP.RU, дипломат отметил, что компания уже зарегистрировалась.