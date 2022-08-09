Крупнейший крематорий Германии вынужден работать круглосуточно для экономии газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший крематорий Германии Рейн-Таунус, расположенный в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, теперь будет работать круглосуточно в целях экономии газа. Об этом рассказал управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.

«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и приняли новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить нашу работоспособность без использования газа», - приводит издание Bild слова управляющего.

Кёнсген уточнил, что ранее приходилось несколько раз в неделю нагревать печи до 800 градусов, а теперь шамотные камни один раз нагреют в начале августа этого года, после чего печи оставят работать непрерывно, и в итоге сохранят необходимую температуру для процесса сгорания. Среди главных причин таких мер было названо подорожание газа.

«Помимо повышения цен на 600 процентов, у нас вызвало неуверенность провозглашение министром экономики этапа раннего предупреждения о газе», - заявил управляющий крематорием.

Напомним, в Германии ввели уже много мер для экономии энергии. Так президентский дворец в Берлине уже не освещают по ночам, а в Ганновер объявили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах.