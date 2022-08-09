Пользователи Twitter жестко отреагировали на слова премьера Эстонии о россиянах Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали призыв премьер-министра Эстонии Каю Каллас прекратить выдачу въездных виз российским гражданам.

Ранее глава эстонского правительства призвала страны – члены Евросоюза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, заявив, что посещение Европы не является правом человека, а является «привилегией».

Один из комментаторов отметил, что «роль политиков - объединять людей, а не разделять».

«Кая. Просто чтобы вы знали, что тысячи высококвалифицированных россиян разбросаны по всей Европе, внося свой вклад в местную экономику», - написал другой, добавив, что «посещение Европы не должно быть привилегией, назвав это самым меньшим, что возможно сделать.

Еще один подчеркнул, что свободное передвижение является правом человека.

Другой комментатор предложил дождаться зимы. «Тогда посещение Европы станет смертельной ловушкой, когда она превратится в пустошь», - отметил он.

«Если бы у нее был мозг, она бы не сказала об этом», - добавил другой.

«Коллективное наказание... еще одна великая политическая стратегия. Политикам больше не нужен профессионализм, Боже, спаси нас всех», - написал еще один.