В офисе Зеленского допускают его присутствие на саммите G20 в случае участия Путина

Зеленский может приехать на саммит G20 в случае присутсвия там Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит «Большой двадцатки» (G20), если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, сообщил советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк.

«Я думаю, что это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту. Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», – сказал он в интервью украинской службы BBC.

Как отметил Подоляк, с момента начала спецоперации на Украине Зеленский не покидал территорию страны, однако готов сделать это, чтобы лично встретиться с президентом России на полях саммита G20.

Напомним, саммит G20 намечен на ноябрь этого года. В Кремле подтвердили участие Путина в саммите, формат его участия пока не определен.

Кк писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи президентов России и Украины на сегодняшний день нет.