В России будут собирать биометрические данные только с согласия граждан

В Минцифры заявили, что получение согласия россиян на сбор биометрических данных отменять не планируется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Биометрические данные в России будут собирать только с согласия граждан. Об этом во вторник 9 августа сообщили в Минцифры, комментируя сообщения СМИ о якобы предполагающейся отмене получения согласия россиян на сбор их биометрии.

Одним из ключевых положений подготовленного ведомством проекта приказа является то, что без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен, говорится в сообщении Минцифры в Telegram-канале. В ведомстве уточнили что собирать и сдавать биометрические данные можно исключительно на добровольной основе через банк. С 30 сентября 2022 года сдать биометрию можно будет самостоятельно через мобильное приложение, а в будущем эту функцию возьмут на себя МФЦ. В ведомстве уточнили, что невозможно собирать биометрические данные с камер видеонаблюдения и других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия гражданина на это.

В ведомстве подчеркнули, что сдача биометрии не будет обязательной для граждан РФ.

«Это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов», - уточнили в Минцифры.

Напомним, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания в среду, 6 июля, приняла закон о закреплении режима оборота персональных данных, который предусматривает возможность передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения на это согласия их владельца, но с уведомлением его.

Ранее сообщалось, что Минцифры России готовит штрафы в один миллион рублей за утечку биометрии, в последнее время утечки персональных данных пользователей случаются все чаще.