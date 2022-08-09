Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу»

Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти по "Дружбе". Фото: REUTERS

Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Руководство компании инициировало переговоры о передаче MOL обязательств по оплате транспортировки нефти. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

«Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 4 августа в 6.10 утра украинская компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии.

Советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин объяснил, что российская сторона не смогла оплатить транзит нефти из-за санкций Евросоюза.

Тем временем обедневшая Европа бьет тревогу: чем яростнее санкции, тем больше зарабатывает Россия.