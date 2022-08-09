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Экономика9 августа 2022 15:44

Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу»

Ранее «Укртранснафта» приостановила транзит по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию
Мария ПАВЛОВА
Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти по "Дружбе".

Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти по "Дружбе".

Фото: REUTERS

Венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Руководство компании инициировало переговоры о передаче MOL обязательств по оплате транспортировки нефти. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

«Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 4 августа в 6.10 утра украинская компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии.

Советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин объяснил, что российская сторона не смогла оплатить транзит нефти из-за санкций Евросоюза.

Тем временем обедневшая Европа бьет тревогу: чем яростнее санкции, тем больше зарабатывает Россия.