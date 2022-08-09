Россия направила в ООН и Международный Комитет Красного Креста ноты в связи с удержанием на Украине российских моряков

Россия направила дипломатические ноты в ООН и Красный Крест по поводу насильственного удержания моряков с российских гражданских судов в украинском порту Измаил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия направила дипломатические ноты в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с удержанием в порту города Измаил (Одесская область) моряков с российских гражданских судов. Об этом во вторник 9 августа написал в своем Twitter постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Продолжаем обращать внимание международных организаций на недопустимость насильственного удержания украинскими властями 67 российских моряков с гражданских судов в порту Измаила», - написал диплома, добавив, что дипломатические ноты направлены верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру.

Напомним, речь идет о моряках с гражданских судов «Волго-Балт 225», «Омский-132», «Свирь», «Рондо», «Омский-6», «Волго-Балт 244» и «Волго-Балт 193», которые находятся на судоремонтных заводах Измаила и насильно удерживаются там с февраля. Ранее несколько женщин из состава экипажей были возвращены в Россию, но 67 российских моряков по-прежнему остаются на Украине. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, моряки обеспечены едой и водой, но вооруженные представители украинских силовых структур запрещают им покидать судно.

Ранее корреспондент KP.RU поговорила с корабельным коком, 56-летней Рабият Агаевой, чудом выбравшейся из этого плена и с родными моряков, пока еще остающихся там, по ту сторону всех фронтов.