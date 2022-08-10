Ксения Собчак рассказала об отношении своего отца к Путину

Ксения Собчак рассказала об отношении ее отца к Путину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак уважал Владимира Путина, ценил его и прислушивался к его мнению. Об этом рассказала Ксения Собчак в эксклюзивном интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову, отвечая на вопрос об отношении своего отца к Путину.

Ксения Собчак поделилась впечатлениями о Путине, который общался с ее отцом, когда сама Ксения была еще ребенком.

«Вы должны понимать, что я была маленькой совсем, в 90-х в разгар карьеры папы мне было 11-12 лет и мне было не до того, чтобы разбирать отношения с Ельциным, Путиным. Для меня это были какие-то дяди, которые… Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала - когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», - вспоминает Ксения Собчак.

По ее словам, Путин входил в круг доверенных лиц Анатолия Собчака.

«Могу единственное сказать, что Путина папа очень уважал, ценил, всегда к нему прислушивался. То есть, Владимир Владимирович часто приезжал, они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали и точно Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей папиных», - сказала она.

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