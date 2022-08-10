Ксения Собчак назвала причину разногласий между своим отцом и Ельциным

Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отношениях первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и первого президента России Бориса Ельцина было много ревности и соперничества. Об этом рассказала Ксения Собчак в эксклюзивном интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову, отвечая на вопрос о роли Бориса Ельцина в судьбе Анатолия Собчака.

«Когда я уже выросла и стала разбираться в этих отношениях с Ельциным и поняла, что они были непростые, там было много и ревности, и соперничества», - рассказала Ксения Собчак, отметив, что история отношения ее отца с Борисом Ельциным подробно раскрыта в ее фильме «Дело Собчака».

«Ельцин сыграл роковую роль в выборах папиных, которые он проиграл», - заявила Ксения Собчак.

Она напомнила, что многие считали ее отца хорошим кандидатом на должность президента России.

«Эта идея в итоге и привела к такому «раздраю внутри» Бориса Николаевича Ельцина. Но папа сдержал свою договоренность и он не стал раскалывать демократический лагерь. Иначе можно было вообще проиграть коммунистам. Но Ельцин не забыл ему того, что у него такая идея была», - рассказала Ксения Собчак.

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