Ксения Собчак: «Люди не любят тех, кто высовывается в нашей стране» Фото: REUTERS

Российская журналистка, политик и телеведущая Ксения Собчак в 85-ю годовщину со дня рождения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака рассказала в интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову, чему научилась у своего отца.

"Потому, я думаю, главное, чему меня папа научил, это не бояться высказывать свое мнение, не бояться критики, не бояться быть не таким, как все. Вот я видела, насколько он в этом бесстрашен – и это очень важный опыт, наверное. Люди не любят тех, кто высовывается в нашей стране, но ты должен быть таким, какой ты есть", - поделилась телеведущая.

Напомним, 10 августа - 85 лет со дня рождения знаменитого политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Каким он был в семье и почему его политическая карьера сложилась так трагически, «Комсомольской правде» рассказала его знаменитая дочь.

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Ксения Собчак: Путин помог спасти папу, рискуя карьерой

10 августа - 85 лет со дня рождения знаменитого политика, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Каким он был в семье и почему его политическая карьера сложилась так трагически, «Комсомольской правде» рассказала его знаменитая дочь (подробнее)