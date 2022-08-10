МИД РФ: Россия и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках СНВ-3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

"Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов", - рассказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что теперь пройдут взаимные обсуждения, "после последует какая-то реакция США".

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с призывом к России и Америке. ООН просит разрешить все проблемы, которые касаются доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и допустить инспекторов до инспекций.

Напомним, в январе 2021 года состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, которые выразили удовлетворение по поводу обмена дипломатическими нотами по продлению договора, и согласились, что в ближайшие время стороны завершат все процедуры, необходимые для обеспечения дальнейшее функционирование соглашения. В конце месяца Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-3 между РФ и США. Согласно документу, соглашение продлено на 5 лет.