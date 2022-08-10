Ксения Собчак рассказала о бесконечных политических спорах в своей семье

Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 85-ю годовщину со дня рождения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака политический обозреватель KP.RU Александр Гамов взял интервью у дочери знаменитого политика. Ксения Собчак рассказала о политических спорах в своей семье.

"Политические споры? Да, конечно, были! У нас вообще была семья политизированная. Я помню бесконечные споры на кухне", - рассказала телеведущая.

При этом Собчак отметила, что ее мать, Людмила Нарусова, всегда была самым близким другом и "героически спасала папу, когда на него открылась настоящая травля и охота".

"Папа, конечно, был, прежде всего, ученым. Идеалистом. Когда мы говорим «политик» сейчас, наверное, больше имеем в виду цинизм, прагматизм, умение пренебречь человеческим ради государственного. В этом смысле папа не был политиком, он был ученым, попавшим в политику. И, наверное, его трагическая судьба в политике связана именно с этим", - резюмировала Собчак.

Напомним, 10 августа - 85 лет со дня рождения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Каким он был в семье и почему его политическая карьера сложилась так трагически, «Комсомольской правде» рассказала его знаменитая дочь.

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