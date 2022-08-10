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Политика9 августа 2022 22:13

Названа основная причина взрыва на аэродроме Саки

ТАСС: нарушение правил пожарной безопасности является основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Названа основная причина взрыва на аэродроме Саки

Названа основная причина взрыва на аэродроме Саки

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны России сообщили, что нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму.

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", - сказал ТАСС источник в российском военном ведомстве.

Крым стоит на ушах и яростно гадает, кто мог учинить взрывы в авиационной части, которая дислоцируется под городом Саки. Как обычно бывает в таких случаях, когда о причинах ЧП ничего народу не известно, он начинает сочинять путанные страшилки. Один крымчанин слышал три взрыва, другой семь, а третий все десять. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец разобрал версии пожара на базе ВКС в Новофедоровке. Подробнее читайте здесь