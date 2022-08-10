Названа основная причина взрыва на аэродроме Саки Фото: REUTERS

В Министерстве обороны России сообщили, что нарушение требований пожарной безопасности рассматривается в качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму.

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", - сказал ТАСС источник в российском военном ведомстве.

Крым стоит на ушах и яростно гадает, кто мог учинить взрывы в авиационной части, которая дислоцируется под городом Саки. Как обычно бывает в таких случаях, когда о причинах ЧП ничего народу не известно, он начинает сочинять путанные страшилки. Один крымчанин слышал три взрыва, другой семь, а третий все десять. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец разобрал версии пожара на базе ВКС в Новофедоровке. Подробнее читайте здесь