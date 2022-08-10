В США назвали двух друзей Путина среди лидеров стран НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Сочи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин имеет минимум двух друзе среди действующих лидеров стран, которые входят в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Его статья опубликована в издании Politico.

По оценке Даалдера, дружеские отношения с российским лидером выстроили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Экс-постпред Соединенных Штатов также назвал другом Владимира Путина бывшего лидера еще одного государства НАТО – Италии.

"Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад", - уточнил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас назвал неожиданных "друзей" президента России. По словам журналиста, в этой роли старая бытовая техника, которая работает в домах европейцев.

"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!", - говорится в статье Бласа.

Журналист подчеркнул, что старая бытовая техника, в том числе, холодильники, стиральные машинки и духовки, потребляют слишком много электроэнергии. Ее же нужно экономить для уменьшения потребления российского газа, заявил Блас.