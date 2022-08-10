В США назвали двух друзей Путина среди лидеров стран НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Сочи
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Президент России Владимир Путин имеет минимум двух друзе среди действующих лидеров стран, которые входят в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Его статья опубликована в издании Politico.
По оценке Даалдера, дружеские отношения с российским лидером выстроили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Экс-постпред Соединенных Штатов также назвал другом Владимира Путина бывшего лидера еще одного государства НАТО – Италии.
"Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад", - уточнил эксперт.
Как ранее писал сайт kp.ru, обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас назвал неожиданных "друзей" президента России. По словам журналиста, в этой роли старая бытовая техника, которая работает в домах европейцев.
"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!", - говорится в статье Бласа.
Журналист подчеркнул, что старая бытовая техника, в том числе, холодильники, стиральные машинки и духовки, потребляют слишком много электроэнергии. Ее же нужно экономить для уменьшения потребления российского газа, заявил Блас.