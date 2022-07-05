Bloomberg назвал неожиданного друга Путина

Владимир Путин Фото: REUTERS

Европейцам необходимо избавиться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. С соответствующим призывом выступил в публикации агентства Bloomberg обозреватель Хавьер Блас.

"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!", - говорится в статье Бласа.

Журналист подчеркнул, что старая бытовая техника, в том числе, холодильники, стиральные машинки и духовки, потребляют слишком много электроэнергии. Ее же нужно экономить для уменьшения потребления российского газа, заявил Блас.

По его словам, всенародный отказ от перечисленных выше "друзей Путина" позволит уменьшить зависимость Евросоюза от поставок углеводородов из России.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России. По его словам, если владельцы домов и квартир переведут газовые котлы и батарее и экономный режим, то удастся сократить потребление примерно на 10-15%.

Напомним, правительство Нидерландов призвало компании и домохозяйства экономить как можно больше энергии. Министр по вопросам климата и энергетической политики государства Роб Йеттен заявил, что без принятия дополнительных мер Европа не заполнит свои газохранилища.