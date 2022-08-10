Объявлен новый состав правительства Японии

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав кабмина. В нем есть несколько изменений.

Так, экс-министр обороны Нобуо Киси займет пост советника премьер-министра по вопросам безопасности, в то время как оборонное ведомство возглавит Ясукадзу Хамада, уже занимавший эту должность более 10 лет назад.

За экономическое сотрудничество с Россией в Токио теперь будет отвечать Ясутоси Нисимура, который ранее занимался борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Он же возглавил министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Смещенный с этой должности Коити Хагиуда возглавит политсовет Либерально-демократической партии. Его предшественник на этом посту Санаэ Такаити, в свою очередь, станет министром по экономической безопасности.

Бывший советник премьер-министра Минору Терада примет портфель министра внутренних дел и коммуникаций. Кресло министра по вопросам цифровизации Японии займет Таро Коно, в портфолио которого, в том числе, есть должности министра обороны и иностранных дел.

Остальные основные руководители кабинета министров остались на своих должностях.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство Японии в среду в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер Фумио Кисида на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения. На экстренном заседании кабмина все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер принял.