Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии в среду в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер Фумио Кисида на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения. Об этом пишет ТАСС.

На экстренном заседании кабмина все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер принял, сообщила его канцелярия. Теперь в ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров.

В ноябре 2021 года правительство японского премьера Фумио Кисиды также в полном составе уходило в отставку. На внеочередном заседании кабинета министров он собрал у всех членов кабмина заявления об отставке, сообщала канцелярия главы правительства Японии.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о своей готовности при необходимости отдать приказ о нанесении превентивных ударов по базам противника, отметив, что Токио пойдёт на это в оборонных целях, выступая в лагере Асака сухопутных Сил самообороны страны, где прошел смотр войск.