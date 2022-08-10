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Политика10 августа 2022 9:03

Хакеры Killnet объявили о взломе сайта производителя РСЗО HIMARS

Организация назвала компанию Lockheed Martin "спонсором мирового терроризма"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские хакеры взломали сайт американского производителя вооружений Lockheed Martin

Российские хакеры взломали сайт американского производителя вооружений Lockheed Martin

Фото: REUTERS

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Данная организация является фактическим спонсором мирового терроризма и несет на себе ответственность за тысячи и тысячи человеческих смертей, - подчеркнули в Killnet. - Удары по Донбассу, из этих установок, фактически поставили под вопрос существование, как самой организации, производящей эти РСЗО, так и их филиалов".

Хакеры добавили, что планируют и дальше продолжать атаки "нового уровня" на сайты и системы управления Lockheed Martin.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце июня множество сайтов государственных структур Литвы прекратило работу из-за масштабной хакерской атаки. В частности, оказались временно недоступны для пользователей интернет-ресурсы Минюста, Минобороны, МВД и МИД республики.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet. В ее телеграм-канале указывается, что таким образом хакеры пытаются добиться пересмотра решения литовских властей о транспортной "блокаде" Калининграда.

Напомним, две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.