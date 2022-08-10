Хакеры Killnet объявили о взломе сайта производителя РСЗО HIMARS

Российские хакеры взломали сайт американского производителя вооружений Lockheed Martin Фото: REUTERS

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Данная организация является фактическим спонсором мирового терроризма и несет на себе ответственность за тысячи и тысячи человеческих смертей, - подчеркнули в Killnet. - Удары по Донбассу, из этих установок, фактически поставили под вопрос существование, как самой организации, производящей эти РСЗО, так и их филиалов".

Хакеры добавили, что планируют и дальше продолжать атаки "нового уровня" на сайты и системы управления Lockheed Martin.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце июня множество сайтов государственных структур Литвы прекратило работу из-за масштабной хакерской атаки. В частности, оказались временно недоступны для пользователей интернет-ресурсы Минюста, Минобороны, МВД и МИД республики.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet. В ее телеграм-канале указывается, что таким образом хакеры пытаются добиться пересмотра решения литовских властей о транспортной "блокаде" Калининграда.

Напомним, две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.