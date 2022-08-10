Профессор Анча Баранова объяснила странное течение ковида у Байдена Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подхватил коронавирус. Это уже не первый раз, когда он переносит болезнь, но в настоящий момент заболевание протекает странно: то дает о себе знать, то полностью исчезает. Странное течение коронавируса у президента США объяснила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Происходящее она назвала «паксловидным отскоком». Это эффект от препарата, которым лечили главу США

Эффект от приема препарата «Паксловид» как раз заключается в том, что после положительного теста на ковид, через короткое время фиксируется отрицательный.

- В случае с этим препаратом была испытана укороченная пятидневная схема лечения, а не традиционная семидневная. Возможно, многим пациентам, особенно пожилым, этой дозы не хватает, - сказала профессор «Lenta.ru».

Эксперт отметила, что при применении данного препарата в 10-15 % случаев наблюдается эффект, как у Байдена. В основном это пожилые люди и перемены могут свидетельствовать, что схемы лечения им недостаточно.

Ранее профессор отметила, что нельзя недооценивать пагубное влияние омикрон-штамма на организм человека, несмотря на снижение тяжести симптомов у заболевших. в течение года среди переболевших отмечается повышенная смертность. Умирают от инсультов, тромбозов, обострения хронических болезней, пишет газета "Известия".

А врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов и доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с RT напомнили о важности противоэпидемических мероприятий.