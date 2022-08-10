Число пострадавших при взрыве в Сакском районе Крыма выросло до 14

Инцидент произошел в населенном пункте Новофедоровка Фото: Кадр видео

Число пострадавших при инциденте на аэродроме «Саки» в Крыму выросло до 14. Информацию об этом распространил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как пишет ТАСС, по словам руководителя республики, по состоянию на утро 10 августа 2022 года в результате случившегося погиб 1 человек, еще 14 пострадали.

Аксенов уточнил, что всем пострадавшим при взрыве в Сакском районе Крыма будут осуществлены выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека, а на оказание помощи из-за утраты имущества: частичной — 50 тысяч рублей, полной — 100 тысяч рублей.

Также, по словам главы Крыма, сейчас по факту взрывов на аэродроме уже возбуждено уголовное дело, ведется тщательное расследование и выяснение всех обстоятельств случившегося.

Как сообщают власти Крыма, из населенного пункта Новофедоровка, где 9 августа прогремели взрывы, эвакуировали 120 человек. Следующие автобусы с жителями крымского поселка будут направляться в Евпаторию. Аксенов пообещал, что уехать с полуострова сможет любой, кто захочет это сделать однако ни о какой централизованной эвакуации речи не идет

В минобороны России отмечают, что нарушение требований пожарной безопасности в настоящее время рассматривается в качестве наиболее вероятной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки.